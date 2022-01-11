Агент 24-річного бразильця Равієн Канхай підтвердив, що клуби домовилися про трансфер і пояснив, чому Нерес обрав саме Шахтар.

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"Клуби майже все узгодили. Остаточно все має бути завершене найближчим часом. Через Шахтар Давід хоче знову опинитися в епіцентрі уваги європейської еліти", – наводить слова агента Voetbal International.

Раніше повідомлялося, що трансфер обійдеться Шахтарю у 15 млн євро. У нинішньому сезоні Нерес 22 рази з'являвся на полі у матчах Аякса (сумарно відіграв 785 хвилин). Цього бразильцю вистачило, щоб забити 4 голи та віддати 2 асисти.

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