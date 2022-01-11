Агент Нереса раскрыл мотивацию форварда перебраться в Шахтер
Переход вингера Аякса Давида Нереса в Шахтер – решенное дело.
Агент 24-летнего бразильца Равиен Канхай подтвердил, что клубы договорились о трансфере и объяснил, почему Нерес выбрал именно Шахтер.
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"Клубы почти все согласовали. Окончательно все должно быть завершено в ближайшее время. Через Шахтер Давид хочет снова оказаться в эпицентре внимания европейской элиты", – приводит слова агента Voetbal International.
Ранее сообщалось, что трансфер обойдется Шахтеру в 15 млн евро. В нынешнем сезоне Нерес 22 раза появлялся на поле в матчах Аякса (суммарно отыграл 785 минут). Этого бразильцу хватило, чтобы забить 4 гола и отдать 2 ассиста.
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