"Руслан всім задоволений в Аталанті, він провів хороший минулий сезон. Якщо пропозиції надійдуть – ми їх обговоримо, але зараз не слушний час, щоб думати про інші клуби.

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Інтер – топ-клуб з прекрасними традиціями. Антоніо Конте – хороший тренер, але наразі Маліновський – гравець Аталанти. А оскільки немає нічого конкретного, то і говорити про це некоректно", – сказав Сергій Серебренніков у коментарі Calciomercato.

Зауважимо, нещодавно з'явилась інформація, що Руслан потрапив на радари Інтера і він нібито спробує підписати українця взимку. До слова, у поточному сезоні хавбек зіграв 7 поєдинків у Серії А та встиг відзначитись двома асистами. Контракт Маліновського з Аталантою чинний до червня 2024 року.

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