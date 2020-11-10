"Руслан всем доволен в Аталанте, он провел хороший прошлый сезон. Если предложения поступят – мы их обсудим, но сейчас не подходящее время, чтобы думать о других клубах.

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Интер – топ-клуб с прекрасными традициями. Антонио Конте – хороший тренер, но пока Малиновский – игрок Аталанты. А поскольку нет ничего конкретного, то и говорить об этом некорректно", – сказал Сергей Серебренников в комментарии Calciomercato.

Заметим, недавно появилась информация, что Руслан попал на радары Интера, и клуб якобы попытается подписать украинца зимой. К слову, в текущем сезоне хавбек сыграл 7 матчей в Серии А и успел отметиться двумя ассистами. Контракт Малиновского с Аталантой действующий до июня 2024 года.

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