Хавбек Аталанти Руслан Маліновський може змінити клубну прописку в межах Італії.

Український півзахисник клубу з Бергамо потрапив на радари міланського Інтера, повідомляє Inter News з посиланням на слова журналіста Джанлуки Ді Марціо.

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За інформацією джерела, Інтеру нібито імпонують вміння Маліновського якісно виконувати стандартні положення та сильні атакувальні здібності хавбека. Наразі жодної конкретики та пропозицій від "нерадзуррі" немає.

До слова, у поточному сезоні українець зіграв 7 поєдинків у Серії А та встиг відзначитись двома асистами. Контракт з Аталантою в Руслана Маліновського чинний до червня 2024 року. Transfermarkt оцінює його в 21 млн євро.

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