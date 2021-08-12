Нападник Лаутаро Мартінес готовий залишитися в команді навіть на тлі жахливих фінансових проблем.

Агент аргентинця, Алехандро Камано, заспокоїв усіх прихильників "нерадзуррі", які не встигли оговтатися від втрат Хакімі і Лукаку.

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"Він не йде з Інтера, хоча є пропозиції англійських клубів. Він щасливий і дуже любить клуб. Ми зустрінемося наступного тижня, щоб обговорити новий контракт. Лаутаро хоче залишитися, але подивимося", – наводить слова Камано інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що в минулому сезоні Лаутаро Мартінес провів 48 матчів, в яких відзначився 19 голами та 11 асистами.

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