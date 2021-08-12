Інтер нарешті узгодив трансфер Дюмфріса – ПСВ пішов на поступки чемпіонам Італії
14:25 - Читать на русском
Захисник ПСВ Дензел Дюмфріс таки отримає можливість пограти на полях Італії.
Інтер узгодив трансфер 25-річного капітана ейндховенців, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Торги між клубами тривали кілька тижнів. ПСВ вимагав за свого лідера 15 млн євро, але Інтер таки вибив хоч якусь знижку. 12,5 млн будуть виплачені відразу, а ще 2,5 млн передбачені бонусами. Медогляд та презентація повинні відбутися найближчими днями.
Додамо, що Дюмфріс чудово проявив себе на чемпіонаті Європи – 4 матчі та 2 голи, серед яких м'яч у ворота України.
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