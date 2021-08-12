Агент Лаутаро раскрыл планы своего клиента – нападающему Интера приписывали побег вслед за другими звездами
Нападающий Лаутаро Мартинес готов остаться в команде даже на фоне ужасных финансовых проблем.
Агент аргентинца, Алехандро Камано, успокоил всех поклонников "нерадзурри", которые не успели оправиться от потерь Хакими и Лукаку.
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"Он не уходит из Интера, хотя есть предложения английских клубов. Он счастлив и очень любит клуб. Мы встретимся на следующей неделе, чтобы обсудить новый контракт. Лаутаро хочет остаться, но посмотрим", – приводит слова Камано инсайдер Фабрицио Романо.
Добавим, что в прошлом сезоне Лаутаро Мартинес провел 48 матчей, в которых отметился 19 голами и 11 ассистами.
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