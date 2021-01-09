Представник данця звернувся в регулюючий орган з клопотанням про стягнення з "нерадзуррі" комісійних за трансфер хавбека з Тоттенхема, повідомляє Corriere della Sera.

Моурінью готовий дати Еріксену другий шанс – трансфер залежить від ще однієї зірки

Мартін Шутс хоче отримати за перехід свого клієнта належні йому 7 мільйонів євро. Еріксен перебрався в Інтер з Тоттенхема за 27 млн у січні 2020-го. Щоправда, данець не виправдав сподівань та нещодавно був офіційно виставлений на продаж.

У поточному сезоні Крістіан Еріксен провів лише 13 неповних поєдинків. Портал Transfermarkt оцінює зіркового півзахисника в 35 мільйонів євро.

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