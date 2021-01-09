Агент Эриксена требует от Интера солидные комиссионные за трансфер датчанина из Тоттенхэма
Менеджер Кристиана Эриксена Мартин Шутс хочет любой ценой получить свои заработанные средства.
Представитель датчанина обратился в регулирующий орган с ходатайством о взыскании с "нерадзурри" комиссионных за трансфер хавбека из Тоттенхэма, сообщает Corriere della Sera.
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Мартин Шутс хочет получить за переход своего клиента принадлежащие ему 7 млн евро. Эриксен перебрался в Интер из Тоттенхэма за 27 млн в январе 2020-го. Правда, датчанин не оправдал надежд и недавно был официально выставлен на продажу.
В текущем сезоне Кристиан Эриксен провел лишь 13 неполных матчей. Портал Transfermarkt оценивает звездного полузащитника в 35 млн евро.
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