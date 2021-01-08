Еріксен перебрався на Джузеппе Меацца рік тому за орієнтовно 27 млн євро, але закріпитися в обоймі міланців не зумів. У нинішньому сезоні Крістіан Еріксен провів лише 12 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

Валенсія побореться з ПСЖ за "жертву" Конте

Нещодавно з'явилася інформація, що Інтер та 28-річний футболіст домовилися про завершення співпраці, якщо з'явиться охочий купити Еріксена. Однак поки жодних пропозицій клуб не отримував.

За інформацією Gazzetta dello Sport, шанс реанімувати кар'єру Крістіану готовий надати його колишній клуб – Тоттенхем. Головний тренер команди Жозе Моурінью не проти такого розвитку подій. Однак існує інша проблема. Спочатку "шпорам" потрібно прилаштувати в інший клуб Деле Аллі, на якого нібито претендує ПСЖ.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му