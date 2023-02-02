– Розкажіть, будь ласка, чи були ще якісь варіанти, крім Омонії?

– Я не дуже люблю говорити про ті варіанти, які не були реалізовані. Була достатня кількість варіантів, але наразі це все вже не має жодного значення. Йшов робочий процес – десь вийшло, десь не вийшло. Добре, що все сталося саме так.

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– На який термін розрахована орендна угода?

– Оренда Бесєдіна в Омонію навіть не піврічна. Вона розрахована до кінця сезону, за фактом це навіть менше, ніж пів року. Це проміжний етап, можливість для Артема перезавантажитися, змінити обставини на деякий час.

– Мірча Луческу спілкувався з Бєсєдіним перед його від'їздом в Омонію? Він чекає на повернення Артема?

– Так, звісно. Оренда була узгоджена і з президентом клубу, і з тренерським штабом. По-іншому й бути не може. Це обопільний процес. Усі сподіваються, що Артем повернеться і буде знову радувати вболівальників. Не секрет, що останні пів року йому не вдалися. Тому перед ним зараз стоїть завдання повернутися в Динамо сильнішим, – цитує агента FanDay.

Нагадаємо, контракт Бєсєдіна з киянами розрахований до літа 2024 року. Цього сезону форвард провів за Динамо 20 неповних матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 асист. Раніше ЗМІ сватали футболіста в кіпрський АЕЛ і клуб з нижчого дивізіону чемпіонату Туреччини.

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