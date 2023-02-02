"Ми дуже хотіли, щоб цей трансфер завершився якомога скоріше. Це сталося, і я дуже щасливий, що приїхав сюди. Хочу допомогти команді досягти якомога більше перемог та висот. Отримавши пропозицію, недовго думав і разом з менеджером ухвалив рішення.

Так, останнім часом у Динамо в мене був не дуже хороший період, але я впевнений, що приїхавши сюди я якомога скоріше буду змінювати ситуацію. Зроблю все, аби Омонія перемагала. Чув про цей клуб, тут грає український футболіст Роман Безус. Я грав із ним у Динамо та національній збірній. Знаю, що Омонія – це клуб з великими традиціями. Не треба було зайвий раз нишпорити, щось вичитувати про цей клуб. Дуже радий, що приєднався до цієї команди. Хочеться якомога скоріше вийти на поле, забивати і допомагати команді перемагати.

Бєсєдін офіційно покинув Динамо і приєднався до команди Безуса

Дуже шкода, що після перельоту я не можу зіграти відразу, але попереду ще багато матчів. Гадаю, Омонія буде перемагати, багато забивати і взагалі не пропускати. Сильно чекаю першого тренування, хочу познайомитися з хлопцями, побачити тренера. Вболівальникам можу пообіцяти одне – за мене не буде соромно на футбольному полі. Буде значно більше голів, а поразок у команди менше. Буду виходити на поле, битися за фанатів, за клуб, за емблему. Зроблю все, щоб Омонія перемагала", – сказав Бєсєдін у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Бєсєдін провів за Динамо 20 матчів, в яких не забивав, зате віддав 1 асист. Оренда в Омонії розрахована до кінця кампанії.

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