На українського нападника з'явився ще один претендент.

Форвард Динамо Артем Бєсєдін отримав пропозицію від ще однієї команди, повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk.

Бєсєдін може переїхати на Кіпр, приєднавшись до іншого гравця Динамо

За інформацією джерела, за 26-річного нападника бореться турецький клуб, який може бути не з Суперліги. Раніше ЗМІ заявляли, що Артема хоче орендувати кіпрський АЕЛ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Бєсєдін провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 асист. Його контракт з "біло-синіми" чинний до кінця 2024 року. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

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