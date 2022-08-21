Нетиповий інцидент трапився в африканському футболі. Мавританія U-15 достроково завершила участь в одному з турнірів, підготувавши незвичне пояснення.

У Ліберії проходить турнір FAU Region, в якому беруть участь 9 команд. У першому турі мавританці віком до 15 років програли Сьєрра-Леоне з рахунком 0:6. Після цієї поразки мавританська команда вирішила знятися з турніру, повідомляє Marca.

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Причина – на думку Федерації футболу Мавританії, вік футболістів Сьєрра-Леоне перевищує дозволений для учасників турніру. Це помітно на фото – мавританці виглядають набагато молодшими на фоні своїх опонентів.

Крім того, африканська збірна вважає, що проти неї свідомо грали дуже грубо. "Враховуючи небезпеку для здоров'я гравців, а також високий ризик отримання травм, Мавританія відмовляється від участі в турнірі", – йдеться у заяві.

Наразі Мавританія U-15 є єдиною командою, яка оголосила про бойкот змагань. Жодна інша збірна заяву поки не підтримала.

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