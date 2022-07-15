Фінал чемпіонату штату Огун між командами Ремо Старз і Іджебу Юнайтед став справжньою ганьбою футболу і чесної гри.

Основний час поєдинку завершився нульовою нічиєю, а те, що сталося в серії пенальті, викликало чимало обговорень. Справді, щось подібне складно пригадати.

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Підозру викликав вже перший удар Іджебу Юнайтед, коли голкіпер байдуже стояв на лінії воріт, пропустивши гол. А один із ударів гравця команди Ремо Старз взагалі став вірусним. Футболіст навмисне запустив м'яч у район кутового прапорця. При цьому ще й театрально схопився за голову, вдаючи розпач від нереалізованої спроби.

У підсумку серія 11-метрових завершилася перемогою Іджебу Юнайтед з рахунком 3:0, а вболівальники не мають жодних сумнівів, що матч був договірним. Про це повідомляє Givemesport.

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