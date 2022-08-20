Вілліам Саліба забив ефектний гол у матчі Борнмут – Арсенал, але свою порцію слави отримав і Олександр Зінченко.

На 54-й хвилині Вілліам Саліба в дотик пробив під поперечину воріт Борнмута після пасу Граніта Джаки. Це дебютний гол 21-річного француза за Арсенал, який зробив рахунок 3:0 на користь "канонірів".

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Але красивий удар захисника затьмарив Олександр Зінченко – точніше, його святкування. Українець явно не чекав такого удару від одноклубника. Сашко схопився за голову і присів на газон, після чого розвів руками. Ці кадри вже стали вірусними в мережі. Схоже, від захисників Манчестер Сіті, за який раніше виступав українець, такого удару не дочекаєшся.

Нагадаємо, для 25-річного Зінченка матч проти Борнмута став третім офіційним поєдинком за "канонірів". Команда Мікеля Артети наразі не втрачала очок, вигравши всі три матчі АПЛ.

Zinchenko's reaction to William Saliba's goal pic.twitter.com/22rKpCD0Gp — Fast GøaIs. (@iF29s) August 20, 2022