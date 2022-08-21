Нетипичный инцидент произошел в африканском футболе. Мавритания U-15 досрочно завершила участие в одном из турниров, подготовив необычное объяснение.

В Либерии проходит турнир FAU Region, в котором участвуют 9 команд. В первом туре мавританцы в возрасте до 15 лет проиграли Сьерра-Леоне со счетом 0:6. После этого поражения мавританская команда решила сняться с турнира, сообщает Marca.

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Причина – по мнению Федерации футбола Мавритании, возраст футболистов Сьерра-Леоне превышает разрешенный для участников турнира. Это заметно на фото – мавританцы выглядят намного моложе на фоне своих оппонентов.

Кроме того, африканская сборная считает, что против нее сознательно играли очень грубо. "Учитывая опасность для здоровья игроков, а также высокий риск получения травм, Мавритания отказывается от участия в турнире", – говорится в заявлении.

В настоящее время Мавритания U-15 является единственной командой, объявившей о бойкоте соревнований. Ни одна другая сборная заявление пока не поддержала.

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