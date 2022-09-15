Зустріч команд, які програли свої стартові поєдинки у групі B. Причому обидві поступилися, пропустивши вдруге вже у компенсований час. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – АЕК на "Футбол 24", стартує о 22:00. Команда Луческу перервала небувала раніше серію поразок в усіх турнірах на 6 грі, тож планувала розвинути успіх. Кіпріоти також почали сезон у внутрішній першості з очкових втрат, але після поразки та нічиєї на вихідних в унісон з киянами домоглися звитяги з тим же рахунком 1:0. Де дивитися матч Динамо – АЕК Ларнака онлайн? Гру показує канал MEGOGO Футбол Перший.

Динамо – АЕК Ларнака: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Наставник кіпріотів замінив 4 гравців основи після поразки від Ренна, яка трапилася тиждень тому. Зокрема, сьогодні випускає повністю оновлений центр поля. Інші дві перестановки торкнулися правого флангу захисту та лівого краю атаки. Луческу міняє травмованих Бущана і Шапаренка на Бойка (тут без варіантів) з Андрієвським. З поверненням Забарного на лаву запасних сідає Бурда.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Гармаш

АЕК Ларнака: Піріч – Кіпрос, Мілічевіч, Томовіч, Гарсія – Мамас, Понс – Дьюрчо, Трічковскі, Альтман – Олатунджі