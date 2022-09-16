У матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи "червоно-чорні" на власному полі втратили перемогу над "жовтими канарками". Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

У паралельному з матчем Динамо поєдинку зустрічались лідери квартету В – Ренн та Фенербахче. Команди однаково розпочали шлях у груповому турнірі, здобувши у першому турі перемоги з рахунком 2:1.

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Господарі з перших секунд взялись пресингувати суперника на їхній частині поля, однак Байиндиру за стартові 10 хвилин довелось лише раз вступати у гру, аби кулаками перервати навіс у штрафний майданчик. У відповідь Фенер огризнувся моментом Батшуаї: бельгієць несподівано отримав м'яч в районі одинадцятиметрової позначки, розвернувся і пробив по центру. Ренну пощастило, що саме там перебував Манданда, який встиг згрупуватись і зреагувати на постріл.

Загалом, до середини першого тайму гра проходила у доволі спокійному руслі: команди успішно збивали атакувальний настрій один одного порушеннями у центрі поля, а удари здалеку вимагали більшої точності. На 25-й хвилині Фенербахче забив – Кахведжі після відскоку влучив у поперечину, від якої м'яч влетів у сітку – але VAR сигналізував про положення поза грою і рахунок залишився без змін.

Ренн виглядав гострішим і активнішим – трибуни гнали своїх улюбленців вперед, проте "жовті канарки" легко нейтралізували всі задуми суперника.

Одразу по перерві Сулемана опинився на газоні у штрафному Фенербахче – турки відверто валили ганського форварда, але білоруський арбітр Алєксєй Кульбаков не ризикнув вказати на позначку. Серія кутових від французів теж не дала результату. Згодом вже Осаї-Самуель впав у боротьбі з захисниками у воротарському Ренна – рефері також проігнорував момент. У відповідь господарі забили: Мелінг довгим пасом знайшов Терьє, той вийшов сам на сам і переграв Байиндира. У наступній атаці вже автор гола повторив комбінацію, вивівши один на один Майєра – французи повели 2:0 (Ловро посадив кіпера турків на п'яту точку і закотив у порожні ворота). Неймовірна двохвилинка від Ренна!

Господарі кинулись добивати турків – Терьє за хвилину міг двічі карати Фенербахче, але не пощастило. Кахведжі у відповідь наважився на дальній удар з-за меж штрафного і зумів закинути голкіперу за комірець, скоротивши відставання.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Мор з лівого флангу навішував на Жоао Педро, який вже приготувався бити – Манданда у стрибку на мить випередив суперника і перехопив сферу.

Наприкінці матчу Ренн залишився у меншості – Траоре ліктем зачепив обличчя суперника і побачив перед собою "гірчичник". Однак VAR зажадав більшого і колір картки було змінено. Фенербахче кинувся рятувати матч, намагаючись реалізувати чисельну перевагу. Вже у доданий час Буріго завалив суперника у власному штрафному і арбітр призначив пенальті – Валенсія розвів по кутах голкіпера і м'яч.

Нічия принесла обом командам по 4 очки, АЕК з 3 пунктами третій, Динамо без очок – останнє.

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