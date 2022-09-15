Динамо – АЕК Ларнака – відео розкішного гола зі штрафного у ворота Бойка
22:30 - Читать на русском
Динамо номінально приймає АЕК Ларнака у 2 турі Ліги Європи 2022/23. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
70' live
8’ Адам Дьюрчо
У першому турі обидві команди поступилися, тому звітний поєдинок – це шанс розжитися першими очками у нинішньому сезоні Ліги Європи.
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Рахунок вже на 8 хвилині відкрили кіпріоти. Адам Дьюрчо бездоганно пробив зі штрафного. Денис Бойко намагався врятувати, але м'яч влетів у самісіньку дев'ятку.
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