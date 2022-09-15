Динамо номінально приймає АЕК Ларнака у 2 турі Ліги Європи 2022/23. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У першому турі обидві команди поступилися, тому звітний поєдинок – це шанс розжитися першими очками у нинішньому сезоні Ліги Європи.

Динамо – АЕК Ларнака: онлайн-трансляція матчу ЛЄ – Луческу визначився зі стартовим складом

Рахунок вже на 8 хвилині відкрили кіпріоти. Адам Дьюрчо бездоганно пробив зі штрафного. Денис Бойко намагався врятувати, але м'яч влетів у самісіньку дев'ятку.