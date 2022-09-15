СК Дніпро-1 зіграв у Нікосії поєдинок 2-го туру Ліги конференцій проти Аполлона із Лімасола. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

У першому турі Ліги конференцій українці мінімально поступилися нідерландському АЗ (0:1), тоді як кіпріоти розписали нульову нічию на полі Вадуца. Тож перед візитом на острів підопічні Олександра Кучера перебували на останньому місці турнірної таблиці групи Е.

Аполлон із Лімасола – чинний чемпіон Кіпру та володар національного Кубка. Після трьох турів нової першості наш суперник впевнено очолює турнірну таблицю із 9 очками. Минулого вікенду Аполлон здобув вольову перемогу над Омонією (2:1). Аналогічні показники і в СК Дніпро, якщо брати до уваги УПЛ. У неділю дніпряни розтрощили Металіст 1925 (3:0) і за втраченими очками є абсолютним лідером чемпіонату. Щоправда, на європейській арені наразі все було дуже сумно – три поразки поспіль.

Гості з перших хвилин взяли контроль над грою – і це стало лейтмотивом усього першого тайму. Дніпряни спокійно перепасовувалися, змушуючи опонента бігати без м’яча. А на 11-ій хвилині СК відкрив рахунок. Тонкий пас Гуцуляка на Довбика, той виманив голкіпера на себе і покотив на Рубчинського, який забивав вже у порожні ворота.

Аполлон – СК Дніпро-1 – відео голів

Аполлон не зумів відповісти хоча б одним притомним моментом. Тож зв’язка Гуцуляк – Рубчинський – Довбик знову вбивчо спрацювала на межі офсайду. Тільки цього разу забивав уже Артем: витримав ефектну паузу, посадивши захисника на сідниці, а тоді покотив у порожні – 0:2.

Лише коли запахло смаленим, кіпріоти кинулись в атаку. Двічі у площину воріт з різних дистанцій пробивав Хаммас – голкіпер СК чітко забирав м’яч у руки. Здавалося, що з такою комфортною перевагою команда Кучера піде на перерву. Але на 45-ій хвилині Довбик обігрався з Бусанелло, увірвався в штрафний майданчик Аполлона і легко довів рахунок до розгромного. У роздягальню господарі прямували під заслужений свист рідної торсиди.

Наче нічого й не змінилося після відпочинку. Гравці Аполлона помилялися в елементарних ситуаціях, українці спокійно плели свої мережива. Хіба що форвард господарів Піттас кілька разів опинився в офсайді. Але на 58-ій хвилині цей кіпріотський Індзагі таки переправив м’яч у сітку СК, замкнувши флангову подачу, а угорська бригада арбітрів чергове положення поза грою проспала – 1:3.

Це одразу окрилило Аполлон і команді Кучера довелося пережити 15 нервових хвилин. На щастя, вистояли, а далі знову взяли ситуацію під контроль. Провести перші заміни Кучер зважився аж на 84-ій хвилині. Замість Гуцуляка, Рубчинського і Амаша вийшли свіжі Танчик, Балулі та Назаренко. Це остаточно збило темп Аполлона. СК довів гру (хоча й не без валідолу – на 90+1 Кіріаку зарядив у стійку зі штрафного) до першої у своїй історії єврокубкової перемоги.

Український клуб з 3-ма очками підіймається на другу сходинку турнірної таблиці. Лідер – АЗ (6 пунктів). В Аполлона та Вадуца залишилось по 1 балу.

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