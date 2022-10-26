"АЕК готовий, чекаємо на перемогу": кат Динамо озвучив особливу мотивацію на поєдинок з командою Луческу
Угорський півзахисник АЕКа Адам Дьюрчо поділився очікуваннями від матчу 5-го туру Ліги Європи з киянами.
"Ми всі знаємо, наскільки важливою є ця гра. Команда готова. Ми завжди хотіли грати проти таких суперників.
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Оскільки я був на трибунах у попередньому матчі, я хочу відчути ту атмосферу, яку бачив у грі з Фенербахче. Було боляче пропускати матч. Ми хочемо, щоб світ пишався нами, і ми хочемо перемогти. Чекаємо цієї перемоги.
Влітку тренер сказав мені забити 8 м'ячів. Минулого сезону було складно, бо я отримав травму та вибув на тривалий термін. Цього року в мене більше впевненості, і я краще знаю команду", – цитує Дьюрчо офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, саме Адам у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи забив у ворота Динамо гол і приніс перемогу кіпріотам. Реабілітуватися "біло-сині" зможуть вже у четвер, 27 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.
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