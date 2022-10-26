"Мы все знаем, насколько важна эта игра. Команда готова. Мы всегда хотели играть против таких соперников.

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Поскольку я был на трибунах в предыдущем матче, я хочу ощутить ту атмосферу, которую видел в игре с Фенербахче. Было больно пропускать матч. Мы хотим, чтобы мир гордился нами, и мы хотим победить. Ждем этой победы.

Летом тренер сказал мне забить 8 мячей. В прошлом сезоне было сложно, потому что получил травму и выбыл на длительный срок. В этом году у меня больше уверенности, и я лучше знаю команду", – цитирует Дьюрчо официальный сайт Динамо.

Напомним, именно Адам в матче второго тура группового этапа Лиги Европы забил в ворота Динамо гол и принес победу киприотам. Реабилитироваться "бело-синие" смогут уже в четверг, 27 октября. Начало встречи в 19:45.

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