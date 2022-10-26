"Завтрашня гра – дуже важлива для АЕКа. У нас є історичний шанс вийти з групи. Хочу попросити вболівальників підтримувати нас із самого початку. Нам протистоїть дуже хороша команда, яка додала в порівнянні з минулою нашою зустріччю. Гравці Динамо у хорошій формі, у них грамотний тренер.

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Але я хочу бачити від своєї команди сміливу та ідеальну гру. Ми маємо виглядати найкращим чином. Я вірю в команду та наших уболівальників. АЕК не гратиме на нічию, хоча нас влаштовує такий результат. Коли ви розраховуєте на нічию, то, скоріш за все, програєте. Тому наша єдина мета – перемога.

У всіх іграх ви повинні бути вмотивовані. Якщо хтось буде невмотивованим, для нього не знайдеться місця у команді. Завтра ми маємо зосередитися на своїй грі. Доведеться бути рішучими і в атаці, і в обороні. Ми маємо показати хорошу гру.

Звичайно, супернику нема чого втрачати, але їхньою метою з самого початку було пройти кваліфікацію. І саме тому вони хочуть перемоги. Усе залежить від нас. У першому матчі ми продемонстрували конкурентоспроможну гру. Ми добре попрацювали в обороні, не давали супернику простору, але не утримували м'яч та не догравали атаки. Ми маємо грати агресивніше. Правильний шлях – це гра, яку ми показали в Польщі, і деякі речі можна покращити.

Я – тренер, який не терпить виправдань. У нашій обоймі 19 гравців, включаючи трьох воротарів. Але цих гравців достатньо, щоб досягти нашої мети. Я маю план на завтрашню гру. Для деяких виконавців це шанс показати свою готовність. Я задоволений усім. Єдиний, хто не зможе взяти участь, це Генрі Андреу. У нас є шанс витримати конкуренцію та увійти в історію разом із командою.

Так, АЕК не заробляв очків в останніх матчах, однак ми грали з дуже хорошими командами та в усіх матчах виглядали конкурентоспроможними. Поразки в поєдинках із Ренном і Фенербахче були несправедливими, але загалом я задоволений виступом команди в усіх поєдинках. Однак ми маємо звертати увагу на деталі. Я вірю в гравців, про що постійно кажу їм у роздягальні", – цитує Ольтру офіційний сайт Динамо.

Поєдинок АЕК Ларнака – Динамо Київ відбудеться 27 жовтня. Початок – о 19:45. Киянам потрібно лише перемагати, адже після 4-х турів "біло-сині" не набрали жодного очка. У кіпрської команди 3 бали, які вона здобула завдяки перемоза над Динамо у другому турі (1:0). Будь-який інший результат, окрім перемоги, означатиме завершення євросезону для команди Мірчі Луческу.

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