Поєдинок довірили шотландській бригаді на чолі із 40-річним Джоном Бітоном, інформує офіційний сайт УЄФА.

Динамо оголосило склад на доленосну гру проти АЕК Ларнака – лідер ще не готовий, дві бюрократичні втрати Луческу

Помічники на лінях – Деніел Макфарлейн і Дуглас Поттер, резервний арбітр Стівен Маклін. За VAR відповідатимуть австралієць Джаррет Джиллет і англієць Пітер Бенкс. Раніше Бітон тричі перетинався з українськими клубами у єврокубках. Олександрія програла Хайдуку (1:3, 2016 рік), Зоря берлінській Герті (0:2, 2017-й), а от Динамо у 2018-му розібралося з Ренном (3:1).

Нагадаємо, після 4 турів команда Луческу у турнірній таблиці групи В Ліги Європи йде останньою без очок. АЕК з 3 пунктами – третій. Очний матч відбудеться у четвер (27 жовтня), початок о 19:45. Динамо потрібна виключно перемога, щоб мати шанси на євровесну бодай у Лізі конференцій.

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