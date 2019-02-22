АЕК Чигринського отримав умовну заборону на участь у єврокубках на 2 сезони

Грецький АЕК ризикує отримати заборону на участь у двох розіграшах єврокубків.

Грецький клуб, у складі якого виступає український захисник Дмитро Чигринський, покараний умовною забороною на участь у єврокубках через поведінку фанатів, повідомляє Sky Sports.

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Нагадаємо, у листопаді минулого року АЕК зустрічався з Аяксом у Лізі чемпіонів, фанати грецького клубу під час домашнього матчу кидали у вболівальників Аякса фаєри та навіть бензинову бомбу.

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Також АЕК заплатить 70 тисяч фунтів штрафу і проведе два наступні домашні матчі в єврокубках без уболівальників.