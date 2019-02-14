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УЄФА розпочав розслідування через слова Рамоса про навмисно отриману жовту картку в матчі з Аяксом

20:28 479 Читать на русском
УЄФА розпочав розслідування через слова Рамоса про навмисно отриману жовту картку в матчі з Аяксом
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

УЄФА відкрив дисциплінарне розслідування після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аякс – Реал.

Причиною для розслідування стали слова капітана мадридців Серхіо Рамоса, який під час інтерв'ю зізнався, що навмисно отримав жовту картку, щоб відбути одноматчеву дискваліфікацію на ранніх стадіях турніру.

Рамос – про перебір жовтих карток: Я б збрехав, якби сказав, що зробив це ненавмисно

Нагадаємо, що на 89-й хвилині вчорашнього матчу він збив Каспера Дольберга і отримав попередження, через яке пропустить матч-відповідь.

Згідно з правилами УЄФА, гравці будуть відсторонені від участі у двох матчах турніру або протягом певного періоду за навмисне отримання жовтої картки.

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У 2010 і 2013 роках Рамос вже отримував навмисні попередження, які дозволяли пропустити наступний матч, який не має турнірного значення.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс - Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос УЄФА
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