УЄФА розпочав розслідування через слова Рамоса про навмисно отриману жовту картку в матчі з Аяксом

УЄФА відкрив дисциплінарне розслідування після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аякс – Реал.

Причиною для розслідування стали слова капітана мадридців Серхіо Рамоса, який під час інтерв'ю зізнався, що навмисно отримав жовту картку, щоб відбути одноматчеву дискваліфікацію на ранніх стадіях турніру.

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Нагадаємо, що на 89-й хвилині вчорашнього матчу він збив Каспера Дольберга і отримав попередження, через яке пропустить матч-відповідь.

Згідно з правилами УЄФА, гравці будуть відсторонені від участі у двох матчах турніру або протягом певного періоду за навмисне отримання жовтої картки.

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У 2010 і 2013 роках Рамос вже отримував навмисні попередження, які дозволяли пропустити наступний матч, який не має турнірного значення.