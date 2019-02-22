АЕК Чигринского получил условный запрет на участие в еврокубках на 2 сезона

Греческий АЕК рискует получить запрет на участие в двух розыгрышах еврокубков.

Греческий клуб, в составе которого выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский, наказан условным запретом на участие в еврокубках из-за поведения фанатов, сообщает Sky Sports.

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Напомним, в ноябре прошлого года АЕК встречался с Аяксом в Лиге чемпионов, фанаты греческого клуба во время домашнего матча бросали в болельщиков Аякса файеры и даже бензиновую бомбу.

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Также АЕК заплатит 70 тысяч фунтов штрафа и проведет два следующих домашних матча в еврокубках без болельщиков.