Найтитулованіший гравець світу продовжує залишатися під вартою через звинувачення в зґвалтуванні. Спроби адвокатів добитися звільнення під заставу провалилася, але вони вирішили змінити тактику й звинуватили дівчину в непослідовності.

Дані Алвес залишається у в'язниці – друга спроба "втечі" теж невдала

"У скаржника спостерігається відверто сексуальна поведінка, типова для сексуального флірту у фазі залицяння. Певні рухи тіла є переконливими. Плач, який не обов'язково є результатом несвідомого статевого акту (ми можемо придумати тисячу причин, крім агресії, для 23-річної жінки, яка мала секс із 40-річним чоловіком у вбиральні, щоб розплакатися). Позивачка тікає вперед і змушена писати сценарій, оскільки вона намагається виправдати, чому і з якою метою вона заходить у вбиральню з чоловіком", – йдеться в записці захисту Дані Алвеса, яка була направлена до суду.

Нагадаємо, футболіст перебуває у в'язниці з 20 січня. Дві попередні спроби добитися звільнення Алвеса провалилася.

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