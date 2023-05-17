Самый титулованный игрок мира продолжает оставаться под стражей из-за обвинений в изнасиловании. Попытки адвокатов добиться освобождения под залог провалились, но они решили изменить тактику и обвинили девушку в непоследовательности.

Дани Алвес остается в тюрьме – вторая попытка "бегства" тоже неудачна

"У жалобщика наблюдается откровенно сексуальное поведение, типичное для сексуального флирта в фазе ухаживания. Определенные телодвижения являются убедительными. Плач, который не является результатом бессознательного полового акта (мы можем придумать тысячу причин, кроме агрессии, для 23-летней женщины, которая имела секс с 40-летним мужчиной в туалете, чтобы расплакаться). Истец убегает вперед и вынуждена писать сценарий, поскольку она пытается оправдать, почему и с какой целью она заходит в туалет с мужчиной", – говорится в записке защиты Дани Алвеса, которая была направлена к судье.

Напомним, футболист находится в тюрьме с 20 января. Две предыдущие попытки добиться освобождения Алвеса провалились.

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