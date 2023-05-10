Найтитулованішого футболіста світу Дані Алвеса продовжать тримати під вартою через звинувачення у зґвалтуванні.

9 травня відбулось чергове засідання суду, на якому розглядали клопотання захисту бразильця щодо звільнення під заставу. Це була така друга спроба, але її знову відхилили, стверджує Marca.

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Адвокати заперечували можливість втечі Алвеса в Бразилію, адже нібито мають докази його невинуватості. Окрім цього, Іспанія немає договору про екстрадицію з батьківщиною футболіста, що теж стало важливим фактором для суду. Захист Дані може подати нову апеляцію.

Нагадаємо, найтитулованіший футболіст світу перебуває у в'язниці з 20 січня за звинуваченням у зґвалтуванні жінки в одному з нічних клубів Барселони.

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