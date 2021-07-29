Швейцарська футбольна асоціація шукає заміну Владіміру Петковічу, який вирішив покинути національну команду. 57-річний наставник вже очолив Бордо, а збірна Швейцарії вперше з 2014-го залишилася без головного тренера.

Одним із головних кандидатів на посаду наставника "наті" став Арсен Венгер. Триразовий чемпіон Англії міг очолити Швейцарію ще у 90-х, але тоді не склалося. Очікується, що Венгеру запропонують короткостроковий контракт до завершення відбору на ЧС-2022 в Катарі, повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, Венгер покинув Арсенал у 2018 році та відтоді не займається тренерською роботою. Зараз 71-річний француз працює на адміністративній посаді у ФІФА.

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