Головний тренер Фейєнорда Дік Адвокат повідомив керівництво роттердамського клубу, що завершить кар'єру після закінчення сезону.

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Фахівець вирішив заздалегідь оголосити про свій відхід, щоб у Фейєнорда був час для пошуків нового тренера. Раніше Адвокат вже кілька разів оголошував про завершення кар'єри, але в підсумку продовжував роботу. Цього разу 73-річний наставник дав зрозуміти, що остаточно зав'яже з футболом.

"Я знаю, що говорив таке і раніше. Але тепер все буде саме так. Наступні місяці будуть останніми в моїй тренерській кар'єрі. Після успішної і дивовижною кар'єри я вважаю Фейєнорд чудовим клубом, щоб закінчити її. Сподіваюся, що ми зможемо досягти відмінних результатів у цьому сезоні", – цитує Адвоката офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Фейєнорд – 16-й клуб у тренерській кар’єрі Діка (серед найвідоміших слід виокремити ПСВ, Рейнджерс, Борусію М, Зеніт, Сандерленд, Фенербахче тощо). Окрім того, він тренував збірні Туреччини, Росії, Сербії, Бельгії, Південної Кореї та ОАЕ, а Нідерланди очолював аж шість разів.

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