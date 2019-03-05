Челсі вирішив продати Кепу через конфлікт з Саррі

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага невдовзі може покинути лондонський клуб.

Рішення про продаж голкіпера прийняв особисто власник "синіх" Роман Абрамович, про це повідомляє журналист Кіке Марін у блозі на El Confidencial.

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Нагадаємо, у матчі фіналу Кубка Ліги проти Манчестер Сіті тренер Челсі Мауріціо Саррі перед серією післяматчевих пенальті вирішив замінити Кепу на Кабальєро, але іспанець не захотів йти з поля.

Саме через цей епізод власник Челсі дав розпорядження шукати заміну для Кепи на трансферному ринку.

До слова, іспанський голкіпер перейшов у лондонський клуб влітку 2018-го року за рекордну для воротарів суму у 80 мільйонів євро.

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