toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Челсі вирішив продати Кепу через конфлікт з Саррі

20:01 884 Читать на русском
Челсі вирішив продати Кепу через конфлікт з Саррі
Кепа Аррісабалага / Соцмережі

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага невдовзі може покинути лондонський клуб.

Рішення про продаж голкіпера прийняв особисто власник "синіх" Роман Абрамович, про це повідомляє журналист Кіке Марін у блозі на El Confidencial.

Саррі: Кепа зробив велику помилку, але в Челсі не хочуть його вбивати

Нагадаємо, у матчі фіналу Кубка Ліги проти Манчестер Сіті тренер Челсі Мауріціо Саррі перед серією післяматчевих пенальті вирішив замінити Кепу на Кабальєро, але іспанець не захотів йти з поля.

Саме через цей епізод власник Челсі дав розпорядження шукати заміну для Кепи на трансферному ринку.

До слова, іспанський голкіпер перейшов у лондонський клуб влітку 2018-го року за рекордну для воротарів суму у 80 мільйонів євро.

Топ-10 найдорожчих голкіперів в історії: Кепа сенсаційно вийшов у лідери

Теги
Головне Кепа Аррісабалага Кепа Аррісабалага Челсі Челсі Англія Роман Абрамович Трансфери Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
24
хв
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук