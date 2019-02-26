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Саррі: Кепа зробив велику помилку, але в Челсі не хочуть його вбивати

17:44 620 Читать на русском
Саррі: Кепа зробив велику помилку, але в Челсі не хочуть його вбивати
Мауріціо Саррі / Фото ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі підбив підсумки скандального епізоду в фінальному матчі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті (3:4 пен.).

"Я поговорив з Кепою особисто, потім ми поспілкувалися всі разом.

Він вибачився перед технічним персоналом і перед партнерами по команді. Він зробив велику помилку, але ми не хочемо його вбивати.

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Чи вийде Кепа проти Тоттенхема? Не знаю. Можливо. Мені ще потрібно прийняти рішення", – цитує Саррі Sky Sports.

Нагадаємо, наприкінці другого екстра-тайму наставник лондонського клубу вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

Поєдинок 28-го туру АПЛ Челсі – Тоттенхем відбудеться завтра, 27 лютого, початок о 22:00.

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Челсі - Тоттенхем: Середа 27 лютого 2019

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Англія Кепа Аррізабалага Кепа Аррізабалага Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі - Тоттенхем
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