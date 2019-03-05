Челси решил продать Кепу из-за конфликта с Сарри

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага вскоре может покинуть лондонский клуб.

Решение о продаже голкипера принял лично владелец "синих" Роман Абрамович, об этом сообщает журналист Кике Марин в блоге на El Confidencial.

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Напомним, в матче финала Кубка Лиги против Манчестер Сити тренер Челси Маурицио Сарри перед серией послематчевых пенальти решил заменить Кепу на Кабальеро, но испанец не захотел уходить с поля.

Именно из-за этого эпизода владелец Челси дал распоряжение искать замену для Кепы на трансферном рынке.

К слову, испанский голкипер перешел в лондонский клуб летом 2018 года за рекордную для вратарей сумму в 80 миллионов евро.

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