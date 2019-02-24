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Манчестер Сіті – Челсі: Кепа відмовився йти з поля перед серією пенальті, Саррі не витримав і покинув тренерську лаву

22:12 2082 Читать на русском
Манчестер Сіті – Челсі: Кепа відмовився йти з поля перед серією пенальті, Саррі не витримав і покинув тренерську лаву
Кепа відмовився йти з поля у фіналі Кубка ліги

Наприкінці фінального матчу Кубка англійської ліги Челсі – Манчестер Сіті трапився дійсно неординарний епізод. Голкіпер лондонців Кепа Аррізабалага відмовився залишати поле, чим розлютив Мауріціо Саррі.

На останніх хвилинах екстра-тайму у фіналі Кубка англійської ліги Челсі – Манчестер Сіті голкіпер лондонців Кепа Аррізабалага отримав пошкодження. До фінального свистка арбітра залишалось близько хвилини.

Челсі – Манчестер Сіті – 0:0 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі хотів замінити іспанця та випустити Віллі Кабальєро. Можливо, ця заміна була плановою, але, ймовірно, Кепа вирішив, що тренер хоче замінити його саме через травму і навідріз відмовився йти з поля.

Диктор по стадіону вже оголосив про заміну, а Кабальєро стояв біля бокової лінії, але Кепа так і не покинув поле, чим неабияк розлютив Саррі. Тренер жбурнув пляшку об газон та сам залишив тренерську лаву, пішовши у підтрибунні приміщення. Щоправда, пізніше повернувся.

Кепа так і дограв як екстра-тайм, так і серію пенальті, яка завершилась перемогою Манчестер Сіті з рахунком 4:3. Кепа відбив один удар, але гравці Челсі схибили двічі. Олександр Зінченко другий рік поспіль виграє Кубок англійської ліги.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги

Цікаво, що раніше Саррі неодноразово критикував своїх підопічних, зокрема, говорив наступне: "Я інколи не розумію їхніх рішень". Що ж, атмосфера у лондонському колективі дійсно залишає бажати кращого.

Нагадаємо, вже 7 березня Челсі прийме Динамо у поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч-відповідь пройде у Києві 14 березня.

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
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