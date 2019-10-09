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Абрахам назвав найкращого форварда світу – це його конкурент в бомбардирських перегонах АПЛ

00:12 188 Читать на русском
Абрахам назвав найкращого форварда світу – це його конкурент в бомбардирських перегонах АПЛ
Таммі Абрахам / Фото Sky Sports

Нападник лондонського Челсі Таммі Абрахам не вважає Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду найкращими нападниками на планеті.

"Для мене Харрі Кейн найкращий форвард світу. Я недавно говорив Барклі, що ніколи не бачив такого сильного нападника, як Кейн.

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Якщо він отримує шанс у штрафному майданчику, то реалізує його в дев'яти випадках з десяти. Тому я вчуся у Харрі та сподіваюся стати на нього схожим", – цитує Абрахама Standard.

22-річний нападник Челсі вже встиг відзначитись 8-ма голами у поточному сезоні АПЛ, в свою чергу форвард Тоттенхема забив 5 м'ячів.

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Теги
Харрі Кейн Харрі Кейн Челсі Челсі Англія Таммі Абрахам Таммі Абрахам
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