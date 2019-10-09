Абрахам назвал лучшего форварда мира – это его конкурент в бомбардирской гонке АПЛ

Нападающий лондонского Челси Тамми Абрахам не считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду лучшими нападающими на планете.

"Для меня Кейн лучший форвард мира. Я недавно говорил Баркли, что никогда не видел такого сильного нападающего, как Кейн.

Эпический парашют Абрахама в видеообзоре матча Саутгемптон – Челси – 1:4

Если он получает шанс в штрафной, то реализует его в девяти случаях из десяти. Поэтому я учусь у Харри и надеюсь стать на него похожим", – цитирует Абрахама Standard.

22-летний нападающий Челси уже успел отметиться 8-ю голами в текущем сезоне АПЛ, в свою очередь форвард Тоттенхэма забил 5 мячей.

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду