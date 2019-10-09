toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Абрахам назвал лучшего форварда мира – это его конкурент в бомбардирской гонке АПЛ

00:12 28 Читати українською
Абрахам назвал лучшего форварда мира – это его конкурент в бомбардирской гонке АПЛ
Тамми Абрахам / Фото Sky Sports

Нападающий лондонского Челси Тамми Абрахам не считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду лучшими нападающими на планете.

"Для меня Кейн лучший форвард мира. Я недавно говорил Баркли, что никогда не видел такого сильного нападающего, как Кейн.

Эпический парашют Абрахама в видеообзоре матча Саутгемптон – Челси – 1:4

Если он получает шанс в штрафной, то реализует его в девяти случаях из десяти. Поэтому я учусь у Харри и надеюсь стать на него похожим", – цитирует Абрахама Standard.

22-летний нападающий Челси уже успел отметиться 8-ю голами в текущем сезоне АПЛ, в свою очередь форвард Тоттенхэма забил 5 мячей.

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду

blog_ava
Месси и Роналду рискуют больше не сыграть в Англии – звездам могут запретить въезд в страну
8 октября
1204
Теги
Харри Кейн Харри Кейн Челси Челси Англия Тамми Абрахам Тамми Абрахам
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
49
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук