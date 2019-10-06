Епічний парашут Абрахама у відеоогляді матчу Саутгемптон – Челсі – 1:4

У матчі 8 туру АПЛ лондонський Челсі розгромив на виїзді Саутгемптон. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Англії 2019/20, 8-й тур

Саутгемптон – Челсі – 1:4

Голи: Інгз, 30 – Абрахам, 17, Маунт, 24, Канте, 40, Батшуаї, 89

Челсі розгромив Саутгемптон, Арсенал здолав Борнмут: 8-й тур АПЛ, матчі неділі

Лондонський Челсі у 8 турі АПЛ зустрівся з Саутгемптоном на Сент Мерріс. Вже на 17-й хвилині Абрахам вискочив сам на сам із Ганном і виконав дуже високий парашут, після якого м'яч перетнув лінію воріт, що засвідчила система фіксації гола. Через 7 хвилин Мейсон Маунт завершив комбінацію влучним ударом. "Святі" відіграли один м'яч зусиллями Денні Інгза, який вдало пробив головою. Але перед перервою Н'Голо Канте вистрілив з-за меж штрафного і забив завдяки рикошету.

У другій половині зустрічі крапку поставив Міши Батшуаї, вискочивши один на один з Ангусом Ганном.