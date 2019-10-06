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Епічний парашут Абрахама у відеоогляді матчу Саутгемптон – Челсі – 1:4

20:19 48 Читать на русском
Епічний парашут Абрахама у відеоогляді матчу Саутгемптон – Челсі – 1:4
Челсі / ФК Челсі

У матчі 8 туру АПЛ лондонський Челсі розгромив на виїзді Саутгемптон. Дивіться відео голів та огляд матчу.

30’ Денні Інгз
 
Таммі Абрахам 17’
Мейсон Маунт 24’
Н'Голо Канте 40’
Міши Батшуаї 89’
17’ Таммі Абрахам
24’ Мейсон Маунт
30’ Денні Інгз
40’ Н'Голо Канте
89’ Міши Батшуаї

Чемпіонат Англії 2019/20, 8-й тур

Саутгемптон – Челсі – 1:4

Голи: Інгз, 30 – Абрахам, 17, Маунт, 24, Канте, 40, Батшуаї, 89

Челсі розгромив Саутгемптон, Арсенал здолав Борнмут: 8-й тур АПЛ, матчі неділі

Лондонський Челсі у 8 турі АПЛ зустрівся з Саутгемптоном на Сент Мерріс. Вже на 17-й хвилині Абрахам вискочив сам на сам із Ганном і виконав дуже високий парашут, після якого м'яч перетнув лінію воріт, що засвідчила система фіксації гола. Через 7 хвилин Мейсон Маунт завершив комбінацію влучним ударом. "Святі" відіграли один м'яч зусиллями Денні Інгза, який вдало пробив головою. Але перед перервою Н'Голо Канте вистрілив з-за меж штрафного і забив завдяки рикошету.

У другій половині зустрічі крапку поставив Міши Батшуаї, вискочивши один на один з Ангусом Ганном.

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Англія Саутгемптон Саутгемптон Відеоновини Саутгемптон - Челсі Челсі Челсі
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