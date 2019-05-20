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Абелардо покинув тренерський місток Алавеса – його сватають у збірну Іспанії

20 травня 15:26 113 Читать на русском
Абелардо покинув тренерський місток Алавеса – його сватають у збірну Іспанії
Абелардо Фернандес / Алавес

Іспанський тренер Абелардо Фернандес більше не очолює іспанський Алавес.

У іспанського спеціаліста закінчився контракт з Алавесом, а сторони вирішили не пролонговувати угоду, повідомляє офіційний сайт "біло-блакитних".

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Абелардо – перший кандидат на заміну головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке.

Нагадаємо, Абелардо очолив клуб з Віторії-Гастейс перед початком 2018-го року. У тому сезоні іспанський спеціаліст зміг зберегти прописку в Ла Лізі, а у поточному розіграші Алавес посів 10 сходинку.

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Теги
Іспанія Іспанія Іспанія Абелардо Фернандес Абелардо Фернандес Алавес Алавес
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