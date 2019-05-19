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Наставник Бетіса Сетьєн покинув команду після перемоги над Реалом

19 травня 17:26 727 Читать на русском
Наставник Бетіса Сетьєн покинув команду після перемоги над Реалом
Кіке Сетьєн / Соцмережі

Кіке Сетьєн не тренуватиме Бетіс у наступному сезоні попри чинний контракт.

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родрігес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родрігес

Іспанський спеціаліст Кіке Сетьєн вирішив покинути команду попри ще рік чинного контракту. Клуб та тренер розірвали угоду за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт Бетіса.

Сетьєн став першим за 16 років тренером, який переміг Реал і Барселону в одному сезоні

Сетьєн оголосив про своє рішення одразу після останнього туру чемпіонату Іспанії, де його команда в гостях перемогла мадридський Реал з рахунком 2:0.

Нагадаємо, Сетьєн очолив "огірків" у травні 2017-го року. У першому ж своєму сезоні іспанський спеціаліст вивів команду у Лігу Європи.

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Іспанія Головне Бетіс Бетіс Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Реал Мадрид - Бетіс
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