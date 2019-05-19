Наставник Бетіса Сетьєн покинув команду після перемоги над Реалом

Кіке Сетьєн не тренуватиме Бетіс у наступному сезоні попри чинний контракт.

Іспанський спеціаліст Кіке Сетьєн вирішив покинути команду попри ще рік чинного контракту. Клуб та тренер розірвали угоду за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт Бетіса.

Сетьєн став першим за 16 років тренером, який переміг Реал і Барселону в одному сезоні

Сетьєн оголосив про своє рішення одразу після останнього туру чемпіонату Іспанії, де його команда в гостях перемогла мадридський Реал з рахунком 2:0.

Нагадаємо, Сетьєн очолив "огірків" у травні 2017-го року. У першому ж своєму сезоні іспанський спеціаліст вивів команду у Лігу Європи.

Фанат Кройфа, який обіграв Барселону та Реал і може стати "другим Гвардіолою" для Зінченка – чим особливий Кіке Сетьєн