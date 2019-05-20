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Абелардо покинул тренерский мостик Алавеса – его сватают в сборную Испании

20 мая 15:26 45 Читати українською
Абелардо покинул тренерский мостик Алавеса – его сватают в сборную Испании
Абелардо Фернандес / Алавес

Испанский тренер Абелардо Фернандес больше не возглавляет испанский Алавес.

У испанского специалиста закончился контракт с Алавесом, а стороны решили не пролонгировать соглашение, сообщает официальный сайт "бело-голубых".

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Напомним, ранее сообщалось, что Абелардо – первый кандидат на замену главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.

Напомним, Абелардо возглавил клуб из Витории-Гастейс перед началом 2018-го года. В том сезоне испанский специалист смог сохранить прописку в Ла Лиге, а в текущем розыгрыше Алавес занял 10 место.

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Испания Испания Испания Абелардо Фернандес Абелардо Фернандес Алавес Алавес
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