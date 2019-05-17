Абелардо – перший кандидат на заміну Енріке в збірній Іспанії

Федерація футболу Іспанії підшукує варіанти на випадок відходу тренера збірної Луїса Енріке.

Керівництво іспанського футболу звернуло увагу на Абелардо Фернандеса, повідомляє Marca.

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Наразі іспанець тренує Алавес, який посідає 11 сходинку Ла Ліги. Втім, переговори з 49-річним фахівцем розпочнуться лише в тому випадку, якщо Луїс Енріке остаточно вирішить покинути збірну найближчим часом.

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