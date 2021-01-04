Президент Маккабі Петах-Тіква Аві Лузон стверджує, що шанси на те, що Абада перейде у київський клуб, істотно зменшились.

"Абада може не сісти на рейс у четвер. Зараз він є гравцем Маккабі Петах-Тіква.

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Поки умови не зміняться, для нас немає переговорів. Ми не будемо гнучкими щодо умов", – цитує Лузона видання Sport5.co.il.

До слова, ізраїльський півзахисник вже забронював квитки до Києва на 7 січня, проте його візит у столицю України може бути скасований. Все залежить від того, як у київському клубі відреагують на новий проект контракту, який ізраїльська сторона відправила в Динамо. Нагадаємо, раніше представників футболіста шокували деякі умови угоди і вони взяли час на доопрацювання документу.

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