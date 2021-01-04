Президент Маккаби Петах-Тиква Ави Лузон утверждает, что шансы на то, что Абада перейдет в киевский клуб, существенно уменьшились.

"Абада может не сесть на рейс в четверг. Сейчас он является игроком Маккаби Петах-Тиква.

"В такой стране, как Украина, мы должны быть осторожны": Абада прокомментировал недовольство контрактом с Динамо

Пока условия не изменятся, для нас нет переговоров. Мы не будем гибкими в отношении условий", – цитирует Лузона издание Sport5.co.il.

К слову, израильский полузащитник уже забронировал билеты в Киев на 7 января, однако его визит в столицу Украины может быть отменен. Все зависит от того, как в киевском клубе отреагируют на новый проект контракта, который израильская сторона отправила в Динамо. Напомним, ранее представителей футболиста шокировали некоторые условия соглашения и они взяли время на доработку документа.

Динамо и первый сомнительный трансфер 2021 – он громил Украину, или Приговор чемпиону мира, который трудно понять