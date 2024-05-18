Полтавський клуб відреагував на аналіз Комітету етики і чесної гри УАФ щодо рішень арбітрів у матчах проти Металіста 1925 та Ворскли.

"Два матчі – два рішення, що вплинули на загальний результат зустрічей.

Суддя припустився помилки в чемпіонському Класичному – вердикт Комітету арбітрів УАФ

Спираючись на офіційний аналіз Комітету етики та чесної гри щодо рішень арбітрів:

27-й тур. Металіст 1925 – Ворскла – 3:2

"Феліпе торкається мʼяча рукою після удару суперника. Рука перебуває близько до тулуба та не збільшує його об'єм. Аналіз VAR не є коректним".

28-й тур. Ворскла – Минай – 2:3

"За обставин, що склалися в епізоді, коли м'яч влучив у руку Челядіна, контакт не повинен вважатися порушенням".

Коли це закінчиться?" – йдеться у заяві клубу на офіційному сайті.

Нагадаємо, за два тури до фінішу Ворскла у турнірній таблиці УПЛ йде одинадцятою, набравши 30 очок.

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