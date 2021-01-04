Ізраїльтянин забронював квитки до Києва на 7 січня, проте особистий візит гравця може бути скасований.

"В такій країні, як Україна, ми повинні бути обережні": Абада прокоментував невдоволення контрактом з Динамо

За інформацією Sport5, представники Абади вислали Динамо переглянутий проект контракту, оскільки деякі умови шокували ймовірного новачка киян. Усе залежить від того, чи погодяться "біло-сині" із правками, які були внесені до угоди.

Цікаво, що вінгер може вийти на поле у складі свого клубу вже сьогодні, 4 січня, у матчі із Маккабі Тель-Авів. Раніше повідомлялося, що Маккабі Петах-Тіква отримає від Динамо за Абаду 5 мільйонів євро і буде мати право на 20% від суми подальшого трансферу. Тransfermarkt оцінює гравця у 1,6 млн євро.

Динамо і перший сумнівний трансфер 2021 – він громив Україну, або Вирок чемпіону світу, який важко зрозуміти