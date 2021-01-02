"Ми всі хочемо, щоб угода була укладена. Але це довгостроковий контракт – тому в такій країні, як Україна, ми повинні бути обережні.

Трансфер Абади в Динамо затримується через пункти контракту про дисципліну та юрисдикцію

Мій батько був шокований, коли побачив пункти контракту і боровся, як лев. Він хоче найкращого для мене", – цитує Абаду видання Sport5.co.il.

Нагадаємо, Абада повинен підписати контракт з Динамо до 2026 року. Представники футболіста залишились незадоволені деякими умовами угоди і взяли час на доопрацювання документу. Очікується, що переговори продовжаться наступного тижня.

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